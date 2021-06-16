"روح جنيف"... المكان الأنسب للقمة المرتقبة بين بوتين وبايدن... فيديو

يُعقد الاجتماع الأول للرئيسين فلاديمير بوتين وجو بايدن، في جنيف، في فيلا "لا غرانج"، والتي وصفت بـ"روح المكان".

الكاتبة لوزيرة الخارجية النمساوية السابقة كارين كنيسل، تتحدث عن "روح جنيف" وخصائص فيلا "لا غرانج"، والتي من وجهة نظرها ستسهل التبادل الدبلوماسي.

من داخل المكتبة في قصر لا غرانج في #جنيف حيث سيلتقي بوتين و بايدن بعد ساعات pic.twitter.com/NUtsale2xx — Maxim Altoury (@Altoury) June 16, 2021

تقول كنسيل: تتمتع فيلا "لا غرانج" الواقعة على بحيرة جنيف بموقع يعبر عن الروح التي يمكن أن تسهل مثل هذا التبادل الدبلوماسي.

وتضيف: تحسبا للاجتماع بين بوتين وبايدن، تم أيضًا ترشيح فين وهلسنكي، حيث التقى بوتين بترامب في عام 2018 ، كأماكن.

وتتابع: لطالما كانت فيينا وجنيف في علاقة تنافسية معينة، كونها المقر الرئيسي للأمم المتحدة.

تفسر الكاتبة حقيقة فوز جنيف بالسباق هذه المرة، من بين أمور أخرى، من خلال العلاقات المضطربة بين روسيا والاتحاد الأوروبي، حيث لم يكن من الممكن أن تكون عاصمة دولة عضو في الاتحاد الأوروبي خيارًا.

تشتهر سويسرا المحايدة بتقاليدها العريقة في "مكاتب الهبات"، وهذا يشمل دور المضيف والرسول، وإذا لزم الأمر، الوسيط النشط في المفاوضات الدبلوماسية.

وأصبح التعبير اللاتيني "genius loci" شائعًا بين كتّاب القرن الثامن عشر وأثر على الأذواق الأدبية والمعمارية في بريطانيا "روح المكان".