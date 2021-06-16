روحاني يكشف عن سبب "أرغم" أمريكا على الجلوس إلى طاولة المحادثات في فيينا

كشف الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء، عن "أعظم الإنجازات الإيرانية التي أرغمت أمريكا على الجلوس على طاولة المحادثات في فيينا".

وقال روحاني: "إن النمو الاقتصادي بنسبة 3.6 في المائة هو أحد أعظم الإنجازات الإيرانية في ظل هذه الظروف الصعبة"، مضيفا أن "النمو الاقتصادي قضية مهمة أرغمت الولايات المتحدة للجلوس على طاولة المحادثات بفيينا"، وذلك حسب " وكالة مهر " الإيرانية.

وتحدث روحاني عن جهود حكومته لتحسين أوضاع البلاد خلال السنوات الثمانية الأخيرة، وخصوصا آخر ثلاث سنوات، حيث واجهت البلاد تشديد الحظر الأمريكي والحرب الاقتصادية إضافة الى تداعيات انتشار فيروس "كورونا"، وموضوع الجفاف الذي تشهده البلاد خلال هذا العام، مؤكدا أن هذه المواضيع ستشهد انفراجا في المدة المتبقية لحكومته وهي شهران تقريبا.

وأكد روحاني أهمية المشاركة في الانتخابات، معتبرا أنها تساهم في تقرير مصير البلاد، وتعزز قوة النظام الإسلامي الجمهوري. كما دعا روحاني، أبناء الشعب الإيراني إلى المشاركة الواسعة في الانتخابات الرئاسية التي ستجري بعد غد الجمعة، مؤكدا أن الإعراض عن صناديق الاقتراع لن يحل أي مشكلة.

وستجري الانتخابات الرئاسية في إيران يوم الجمعة المقبل، كما ستجري انتخابات الدورة السادسة للمجالس البلدية الإسلامية في المدن والقرى والدورة التكميلية الثانية لمجلس خبراء القيادة، والدورة التكميلية الأولى لمجلس الشورى الإسلامي في دورته الحادية عشرة.