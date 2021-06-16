قائد الجيش الإيراني: مصير بلادنا يتوقف على ساعة واحدة يوم الجمعة

قال القائد العام للجيش الإيراني اللواء عبدالرحيم موسوي إن مصير البلاد للسنوات الأربع القادمة، على الأقل، سيتوقف على المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها يوم الجمعة المقبل.

وأكد موسوي ضرورة مشاركة الجميع في الانتخابات لاختيار أفضل شخص من بين هؤلاء المرشحين لتكون السنوات الأربع المقبلة مرحلة جيدة جدا لرفعة إيران وحل مشاكلها، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "مهر".

وأشار موسوي إلى أن "مشاركتنا في الانتخابات قد تستغرق ساعة، لكن هذه الساعة سترسم مستقبل البلاد للأربع سنوات القادمة وتساهم في تعزيز قوة البلاد وحل مشكلاتها".

ولفت إلى أن "الأعداء يعملون بكل قوتهم لزرع اليأس والشك وعدم الثقة لدى الشعب الإيراني، وفي هذا الوضع يجب على من يدرك الجوانب والآثار الإيجابية للانتخابات أن يتحدث ويعلن موقفه حتى يكون الشعب قادرا على اختيار الشخص الصحيح".

وقال القائد العام للجيش الإيراني إننا "نضحي بأرواحنا من أجل المثل العليا للإسلام والثورة والحفاظ على الوطن"، وأضاف إننا "سنفهم الأعداء بأن التحايل على أرضنا وبلدنا سيكون ثمنه باهظا للغاية".