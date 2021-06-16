رئيس الحكومة الإسرائيلية الجديد يرد على تهنئة العاهل المغربي

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الأربعاء، إنه سيعمل على تعزيز العلاقات الإسرائيلية المغربية في كافة المجالات، وذلك ردا على تهنئة العاهل المغربي، الملك محمد السادس، له على انتخابه رئيسا للحكومة الإسرائيلية الجديدة.

القاهرة- سبوتنيك. وقال بينيت، في بيان اليوم: "أشكر جلالة العاهل المغربي الملك محمد السادس، على تهانيه الحارة وألتمس التعبير عن بالغ تقديري لجلالته"، مضيفا "تعتبر إسرائيل المغرب صديقا وشريكا هاما في المساعي الرامية لدفع السلام والأمن في المنطقة قدمًا".

وأكد: "سأعمل على تعزيز العلاقات الإسرائيلية المغربية في كافة المجالات، بما سيحقق الرفاهية ولازدهار لكلا الشعبين اللذين تربطهما صداقة طويلة الأمد".

وكان العاهل المغربي قد بعث برقية تهنئة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت بمناسبة توليه منصبه.

وجاء في برقية العاهل المغربي "يطيب لي، بمناسبة انتخابكم رئيس وزراء دولة إسرائيل، أن أعرب لمعاليكم عن أحر تهاني وأخلص متمنياتي بكامل التوفيق في مهامكم السامية".

وأضاف "وأغتنم هذه المناسبة لأؤكد لكم حرص المملكة المغربية على مواصلة دورها الفاعل ومساعيها الخيرة الهادفة لخدمة سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط يضمن لكافة شعوب المنطقة العيش جنبا إلى جنب، في أمن واستقرار ووئام".

وكان المغرب قد استأنف العلاقات مع إسرائيل في العاشر من كانون الأول/ ديسمبر الماضي بوساطة أميركية.

في المقابل، اعترفت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بسيادة المغرب على منطقة الصحراء الغربية المتنازع عليها بين المغرب وجبهة البوليساريو منذ 1976.

وأدى بينيت اليمين الدستورية في الكنيست، الأحد الماضي، بعد حصول الائتلاف الحكومي الجديد الذي يرأسه على ثقة الكنيست الإسرائيلي.