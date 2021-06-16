انسحاب مرشحين اثنين من خوض انتخابات الرئاسة في إيران... والسباق يحتدم بين 5 مرشحين

أعلنت وزارة الداخلية الإيرانية، اليوم الأربعاء، انسحاب المرشح الإصلاحي مهر علي زاده، والمرشح المحافظ علي رضا زاكاني، من سباق الترشح للانتخابات الرئاسية الإيرانية، المزمع عقدها الجمعة القادمة.

طهران - سبوتنيك. وأعلن وزير الداخلية الإيراني، عبد الرضا رحماني، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء أن "المرشح محسن مهر علي زاده والمرشح علي رضا زاكاني انسحبا رسميا من الترشح للسباق الرئاسي، وأرسلا انسحابهما إلى لجنة الانتخابات في وزارة الداخلية".

وقال المرشح للانتخابات الرئاسية الإيرانية، عبد الناصر همتي، في رسالة إلى المرشح الإصلاحي، مهر علي زاده، بعد انسحابه من التنافس "أديتَ دورا ثمينا وأبليتَ بلاء حسنا وبذلتَ جهدا لتكون صوت كل من تم إقصائهم من التنافس الانتخابي وأثقلت الحمل الذي يقع على عاتقي".

كما ثمن الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي، في بيان، قرار المرشح الإصلاحي، محسن مهر علي زاده بالانسحاب من الانتخابات الرئاسية لصالح المرشح، عبدالناصر همتي.

وأعلن المرشح المحافظ علي رضا زاكاني على "تويتر"، اليوم الأربعاء، انسحابه من السباق الرئاسي لصالح المرشح إبراهيم رئيسي، قائلا: "نظراً للترحيب الشعبي الواسع بالسيد إبراهيم رئيسي، أعتبر أنه المرشح الأفضل، انسحب من الترشح الانتخابي وأمنح صوتي للسيد رئيسي، وآمل أن يحقق تغييرات جذرية في البلاد".

وبعد انسحاب علي زاده وزاكاني، يتنافس في الانتخابات الرئاسية 5 مرشحين وهم رئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي، وأمين مجلس تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي، وعضو مجلس تشخيص مصلحة النظام سعيد جليلي، ونائب رئيس مجلس الشورى أمير حسين قاضي زاده هاشمي، ورئيس البنك المركزي عبد الناصر همتي.

وكان رئيس لجنة الانتخابات في إيران جمال عرف، أوضح أمس، أنه "وبناءً على الاستطلاعات في المواقع الإلكترونية، فإن 37% إلى 47% من المواطنين الإيرانيين سيشاركون في الانتخابات، وهناك أكثر من 59 مليون شخص يحق لهم الاقتراع".

وبدأت الحملات الدعائية من 28 أيار/ مايو الماضي، وتستمر لغاية مساء اليوم الأربعاء، وغدا الخميس، وستقام الانتخابات بعد غد الجمعة.