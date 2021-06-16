بخاري: تهديد "بوكو حرام" الإرهابي في نيجيريا ينبع من عدم الاستقرار في ليبيا

أكد الرئيس النيجيري، محمد بخاري، أن تهديد تنظيم "بوكو حرام"، الإرهابي، في بلاده ينبع من عدم الاستقرار في ليبيا.

وقالت الرئاسة النيجيرية، في بيان لها ، إن بخاري دعا، خلال لقاء مع المبعوث الأممي لغرب إفريقيا والساحل محمد صالح النظيف في العاصمة أبوجا، إلى الوحدة ضد انعدام الأمن في غرب إفريقيا ومنطقة الساحل.

ووصف بخاري، المشاكل الأمنية في المنطقة بأنها "هائلة"، مشيرا إلى أن جماعة بوكو حرام الإرهابية (المحظور في روسيا) قتلت الأبرياء في نيجيريا وبعض الدول المجاورة، فيما احتل المسلحون معظم مناطق البلاد في مالي.

من جانبه، قال النظيف، إن زيارته جاءت بعد فترة وجيزة من تعيينه لأنه يعرف دور نيجيريا المهم في غرب إفريقيا، مؤكدا أنه على دراية كبيرة بمشاكل منطقة الساحل وستكون مساعدة نيجيريا مطلوبة لتحقيق النجاح.

وأعلنت ولاية غرب أفريقيا التابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا)، في تسجيل صوتي، وفاة أبو بكر شيكاو، زعيم جماعة بوكو حرام الإرهابية النيجيرية. وقالت رويترز إن شيكاو توفي يوم 18 مايو / أيار بعد تفجير عبوة ناسفة عندما طارده مقاتلو تنظيم "داعش" بعد اشتباكات معه، وذلك بحسب تسجيل صوتي لشخص قال إنه زعيم ولاية غرب أفريقيا، أبو مصعب البرناوي.

وكان الجيش النيجيري قد أعلن، في مارس/ آذار الماضي، إنه قتل 48 من مسلحي تنظيم "بوكو حرام" الإرهابي خلال عمليات نفذها شمال شرقي البلاد. وأفاد المتحدث باسم الجيش محمد يريما، في بيان نقلته وسائل إعلام محلية، بأن العمليات جرى تنفيذها ضد "بوكو حرام" بمنطقتي "شيبوك" و"اسكيرا"، بولاية بورنو، لافتا إلى أنه تم تحرير 11 رهينة كان التنظيم يحتجزهم.