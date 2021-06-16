البيت الأبيض يوضح معنى إيماءة بايدن التي رد بها على سؤال حول بوتين

علقت مديرة الاتصالات بالبيت الأبيض كيت بيدينجفيلد، اليوم الأربعاء، على ما تم تداوله بشأن معاني إيماءات الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وفي وقت سابق غردت مقدمة البرنامج الأمريكي "بي بي إس نيوز أور" ياميش السيندور، بقولها: "مراسل للرئيس بايدن: هل تثق ببوتين؟ هل تثقون ببعضكما البعض؟ الرئيس بايدن نظر مباشرة إلى المراسل وأومأ برأسه".

— Yamiche Alcindor (@Yamiche) June 16, 2021

وتعليقا على التغريدة، كتبت بيدينجفيلد على تويتر: "كان الصحفيون يصرخون على بعضهم البعض. ومن الواضح أن الرئيس لم يرد على أي سؤال، لكنه أومأ برأسه مرحبا بالصحفيين.. بايدن قال قبل يومين: "تحقق، ثم ثق".

— Kate Bedingfield (@WHCommsDir) June 16, 2021

هذا وكان الرئيسان الروسي والأمريكي قد التقيا في فيلا "لا غرانج" منذ قليل، حيث بدآ قمتهما بجلسة مباحثات مصغرة.

وكان بايدن، قد اقترح في اتصال هاتفي مع بوتين إجراء اجتماع في أرض محايدة. وقد ناقش الطرفان العديد من الخيارات، ليتفقا على اللقاء في سويسرا، حيث جرى في عام 1985 اجتماع الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفييتي ميخائيل غورباتشيوف والرئيس الأميركي رونالد ريغان.

ومن المخطط أن يناقش الرئيسان مواضيع مختلفة مثل ضمان الأمن الاستراتيجي، جائحة كورونا، مكافحة الجريمة السيبرانية، التعاون الاقتصادي، المناخ، القطب الشمالي، والقضايا الدولية مثل سوريا، ليبيا، أفغانستان، ناغورني قره باغ، أوكرانيا وبيلاروس.