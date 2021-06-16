إعلامية أمريكية تتحدث عن فوضى وتدافع بين الصحفين قبيل قمة بوتين وبايدن

قالت الصحفية في تجمع الرئاسة الأمريكية، أنيتا كومار، إن التدافع قبيل القمة بين فلاديمير بوتين وجو بايدن كان الأكثر فوضوية في السنوات العشر الماضية.

وقالت أنيتا كومار في رسالتها للتجمع "قام الصحفيون بالتدافع والتزاحم، وصرخوا على بعضهم البعض للمضي قدما، لكن أحدا لم يتحرك. وبعد دقيقة أو دقيقتين، أعاد مسؤولو الأمن الروس الشريط الأحمر، الذي يفصل بين الإعلام والقادة في محاولة لإبعادهم عن الرئيسين".

Biden and Putin watch the media scuffle pic.twitter.com/8YB69A3Yvc — Anita Kumar (@anitakumar01) June 16, 2021

كما اتهمت كومار مسؤولي الأمن الروس بالصراخ ودفع الصحفيين، قائلة "صرخ الصحفيون ومسؤولو البيت الأبيض ردا على ذلك بأن على مسؤولي الأمن الروس التوقف عن لمسنا. لقد قاموا بدفعي عدة مرات وكدت أن أسقط أرضا حيث تعثر العديد من أعضاء التجمع فوق الشريط الأحمر".

هذا وكان الرئيسان الروسي والأمربكي قد التقيا في فيلا "لا غرانج" منذ قليل، حيث بدآ قمتهما بجلسة مباحثات مصغرة.

وكان بايدن، قد اقترح في اتصال هاتفي مع بوتين إجراء اجتماع في أرض محايدة. وقد ناقش الطرفان العديد من الخيارات، ليتفقا على اللقاء في سويسرا، حيث جرى في عام 1985 اجتماع الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفييتي ميخائيل غورباتشيوف والرئيس الأمريكي رونالد ريغان.

ومن المخطط أن يناقش الرئيسان مواضيع مختلفة مثل ضمان الأمن الاستراتيجي، جائحة كورونا، مكافحة الجريمة السيبرانية، التعاون الاقتصادي، المناخ، القطب الشمالي، والقضايا الدولية مثل سوريا، ليبيا، أفغانستان، ناغورني قره باغ، أوكرانيا وبيلاروس.