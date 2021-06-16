بايدن يستعين بقصاصات ورقية أثناء قمته مع بوتين... ومغردون يعلقون بطريقة ساخرة؟

التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بنظيره الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، في العاصمة السويسرية جنيف، لعقد قمة هي الأولى منذ تولي الاخير الرئاسة.

وخلال اللقاء، قام بايدن بالاستعانة ببعض الأوراق الصغيرة أثناء حديث الرئيس الروسي بوتين ثم قام بوضعها داخل جيبه، ما جعل بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي يتكهنون ويتوقعون ماذا كتب في تلك الأوراق، حسبما نقلته صحيفة "ذي صان" البريطانية.

وقال الصحفي الأمريكي المحافظ، كاتب العمود السياسي، بيني جونسون، في تغريدة مرفقة بمنشور لمقطع قصير للرئيس الأمريكي وهو يمد يده إلى مجموعة الأوراق الصغيرة بينما يبدأ بوتين في الحديث: "أحضر بايدن بطاقاته التعليمية إلى لقائه مع بوتين".

Biden brought his flashcards into his meeting with Putin. pic.twitter.com/vrAUrpdmaX — Benny (@bennyjohnson) June 16, 2021

وغرّد المتابعون بطريقة طريفة على هذه اللقطة، حيث اعتبر البعض أن "بايدن يحاول الغش خلال المقابلة مع بوتين"، وآخرون اعتبروا أن "الأوراق تعبر عن مخاوف بايدن من هذا اللقاء"، وآخرون قالوا إنها "ربما تحمل "البايدنية" المعروفة لدى الرئيس الأمريكي".

I'm surprised the FSB didn't manage to swap them with these... pic.twitter.com/Jf9m4UDLr1 — Lord Summerisle (@LairdSummerisle) June 16, 2021

كما غرد آخرون بصورة تجمع بين ترامب وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، مرفقة بتعليق: "أنت على حق، إنه يحتاج إلى بعض المطبوعات الكبيرة حتى يتمكن من الاحتفاظ بها. القادة الحقيقيون يجلبون مشاريعهم الفنية".

Biden brought his flashcards into his meeting with Putin. pic.twitter.com/vrAUrpdmaX — Benny (@bennyjohnson) June 16, 2021

فيما قارن آخرون لقاء الرئيس بوتين بالرئيس السابق ترامب، وقالت أحد المتابعين عبر "تويتر": "مقارنة بأوراق الملاحظات التي يستخدمها بوتين، أجد أن البطاقات التعليمية أكثر فاعلية لقادة العالم للرجوع إليها في القمم".