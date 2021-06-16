خامنئي يدعو الإيرانيين للتصويت بكثافة في الانتخابات الرئاسية لإفشال "خطط الأعداء"

دعا المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، اليوم الأربعاء، المواطنين الإيرانيين إلى المشاركة بكثافة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك لإفشال "مخططات الأعداء"، موضحا أن الإقبال المرتفع سوف يمنح الرئيس المقبل قوة سياسية كبيرة.

طهران - سبوتنيك. وقال خامنئي في خطاب حول الانتخابات المقررة بعد غد الجمعة، إن "الأعداء يسعون إلى إضعاف البلاد وإذا شهدنا ضعفا في الإقبال على صناديق الاقتراع فإننا سوف نشهد حضورا للأعداء في البلاد".

وتابع "وسائل الإعلام البريطانية والغربية وأعداء إيران يتكالبون لتقليل عزيمة الشعب عن المشاركة في الانتخابات الرئاسية والتشكيك فيها".

كما أشار إلى أن "مستقبل إيران مرهون بتصويت المواطنين في الانتخابات"، وأوضح "المشاركة الضعيفة للشعب في الانتخابات سوف يتبعها زيادة ضغوط الأعداء على البلاد".

كما تطرق المرشد الإيراني إلى ما وصفها ببعض البلدان التي "تبث العداء" ضد الانتخابات الإيرانية، وقال إنها "لم تشهد إجراء أي انتخابات في تاريخها".

هذا وبعد انسحاب علي زاده وزاكاني، يتنافس في الانتخابات الرئاسية 5 مرشحين وهم رئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي، وأمين مجلس تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي، وعضو مجلس تشخيص مصلحة النظام سعيد جليلي، ونائب رئيس مجلس الشورى أمير حسين قاضي زاده هاشمي، ورئيس البنك المركزي عبد الناصر همتي.

وكان رئيس لجنة الانتخابات في إيران جمال عرف، أوضح أمس، أنه "وبناءً على الاستطلاعات في المواقع الإلكترونية، فإن 37% إلى 47% من المواطنين الإيرانيين سيشاركون في الانتخابات، وهناك أكثر من 59 مليون شخص يحق لهم الاقتراع".

وبدأت الحملات الدعائية من 28 أيار/ مايو الماضي، وتستمر لغاية مساء اليوم الأربعاء، وغدا الخميس، وستقام الانتخابات بعد غد الجمعة.