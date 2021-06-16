إنجلترا تخطط لإلزام العاملين في الرعاية المنزلية بتلقي اللقاح

كشف وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، أن إنجلترا سوف تسعى لإلزام العاملين في الرعاية الطبية المنزلية بتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

جاء هذا في تصريحات لوزير الصحة البريطاني أمام البرلمان اليوم الأربعاء، بحسب وكالة "رويترز".

وقال الوزير البريطاني: "لقد قررنا المضي قدما في هذا الاقتراح لحماية السكان، الغالبية العظمى من العاملين في مجال الرعاية حصلوا على اللقاح، ولكن ليس الجميع، ولذلك سنمضي قدما في هذه الإجراءات".

وقبل يومين أرجأ بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني خططه لرفع القيود المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا لمدة شهر.

وأرجع جونسون ذلك إلى انتشار السلالة دلتا من المرض، معلنا اعتزامه استغلال هذه الفترة لتسريع وتيرة عملية التطعيم.

وقال رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي يوم الاثنين: "أعتقد أن من المنطقي الانتظار لبعض الوقت". وبذلك سيتم رفع قيود كورونا يوم 19 يوليو/ تموز بدلا من 21 يونيو/ حزيران مثلما كان مأمولا من قبل.