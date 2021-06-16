بيان جنيف: موسكو وواشنطن تسعيان إلى إرساء الأساس لمستقبل الحد من التسلح

أعلن الكرملين أن الرئيسين الروسي والأمريكي اعتمدا بيانًا مشتركًا بشأن الاستقرار الاستراتيجي.

وأفاد بيان القمة بأن روسيا والولايات المتحدة تسعيان إلى إرساء الأساس لمستقبل الحد من التسلح وتخفيف المخاطر من خلال الحوار.

وقال البيان: "لقد أثبتت روسيا والولايات المتحدة أنهما، حتى في أوقات التوتر، قدرتهما على إحراز تقدم في تحقيق الأهداف المشتركة لضمان القدرة على التنبؤ في المجال الاستراتيجي، والحد من مخاطر النزاعات المسلحة وخطر الحرب النووية".

وأضاف: "لتحقيق هذه الأهداف، ستطلق روسيا والولايات المتحدة قريبًا حوارًا ثنائيًا شاملًا حول الاستقرار الاستراتيجي، والذي سيكون موضوعيًا وحيويًا. من خلال هذا الحوار، نسعى جاهدين لوضع الأساس لإجراءات مستقبلية للحد من التسلح وتخفيف المخاطر".

يتبع...