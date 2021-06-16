تحذير إسرائيلي "صارم" من السفر إلى دولة عربية

أصدرت إسرئيل، اليوم الأربعاء، تحذيرا صارما لمواطنيها من السفر إلى إحدى الدول العربية، وفق قناة "كان" الرسمية.

وفقا لما أفادت به القناة، أصدرت وزارة الصحة الإسرائيلية التحذير إلى مواطنيها على خلفية تزايد معدلات الإصابة بفيروس كورونا في الإمارات.

وأضافت القناة: "أضافت وزارة الصحة اليوم (الأربعاء) الإمارات العربية المتحدة إلى قائمة الدول التي يوجد بشأنها تحذير شديد من السفر".

وأوضحت أن هذه القائمة تشمل الآن 14 دولة وأنه إذا لم تنخفض معدلات الإصابة فيها، فسوف تنضم إلى الدول الست ذات أعلى مستوى خطر.

وقالت القناة: "إضافة الإمارات إلى القائمة تعني أن هناك معدلات مرضية عالية هناك ولا ينصح بالذهاب إليها، لكنها ليست مدرجة بعد في قائمة الدول يتعين على جميع العائدين منها الخضوع للعزل بما في ذلك من تلقوا اللقاح أوالمتعافين".

وعبر خطوط طيران مباشرة، يسافر آلاف الإسرائيليين لقضاء إجازاتهم وكذلك للاستثمار في الإمارات التي وقعت في سبتمبر/أيلول الماضي معاهدة سلام مع تل أبيب.