شركة إسرائيلية تبتكر تقنية تمويه لإخفاء الجنود في أرض المعركة

طورت شركة إسرائيلية تقنية تمويه مبتكرة تجعل الجنود "غير مرئيين" في أرض المعركة.

وبحسب صحيفة "جيروزاليم بوست"، فإن شركة "Polaris Solutions"، المتخصصة في منتجات النجاة، طورت تقنية تجعل الجنود غير قابلين للاكتشاف عمليا في ميدان المعركة.

وبالتعاون مع وزارة الدفاع، كشفت الشركة مؤخرا عن 300 معدة، عبارة عن ملاءة تمويه مبتكرة مصنوعة من مادة توفر إخفاء متعدد الأطياف.

ووفقا للشركة فإنه لا يوجد اختراع يشبه ابتكارها موجود في السوق حاليا.

وقال آساف بيكيتو الرئيس التنفيذي للشركة: "على حد علمنا، أو بقدر ما رأينا في جيوش أخرى حول العالم، نحن فريدون جدا".

ووفقا للصحيفة فإن الملاءة المصنوعة من مادة خاصة للإخفاء البصري تتكون من ألياف دقيقة، ومركب البوليمر.

وباستخدام هذا الابتكار يصعب رؤية الجنود بالعين المجردة أو أجهزة التصوير الحراري، ولذلك يمكن الاستعانة بها في إنشاء مواقع للتجسس على العدو.