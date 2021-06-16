بوتين يبحث مع الرئيس السويسري مشروع "التيار الشمالي 2" والنووي الإيراني

أعلن الرئيس السويسري، غي بارميلين، أنه أجرى نقاشا مقتضبا مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، حول مشروع "التيار الشمالي 2" والنووي الإيراني.

جنيف، 16 يونيو - سبوتنيك. وقال الرئيس خلال مؤتمر صحفي، ردا على سؤال صحفي حول إذا تم طرح موضوع "التيار الشمالي 2" خلال المؤتمر: "لقد جرى مناقشة هذا الموضوع مع الرئيس بوتين بشكل مقتضب".

وتعارض الولايات المتحدة بقوة المشروع (التيار الشمالي 2) حيث تروج للغاز الطبيعي الأمريكي المسال في الاتحاد الأوروبي.

وفرضت واشنطن عقوبات على المشروع في شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وطالبت الشركات المساهمة بالتوقف على الفور عن مد خط الأنابيب. وفي هذا السياق، أعلنت شركة "أولسيز" السويسرية، على الفور، تقريبا تعليق العمل. والآن ما زالت الولايات المتحدة تناقش مسألة توسيع العقوبات ضد المشروع.

وفي سياق متصل، بحث الرئيس مع نظيره الروسي الصفقة النووية مع إيران.

وقال بارميلين خلال مؤتمر صحفي عقده في ختام لقائه مع بوتين في جنيف، الأربعاء: "ناقشنا مع السيد بوتين الصفقة النووية مع إيران".

ولفت الرئيس السويسري إلى أن بلاده مستعدة للمساهمة في تحسين العلاقات الروسية والأمريكية، مضيفا:

يجب إعطاء الوقت.. سويسرا على استعداد دوما لتقديم مساعدتها إذا استدعت الضرورة.

والتقى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مع الرئيس السويسري ووزير خارجيتها، وشكرهما على تنظيم القمة الروسية الأمريكية.

واستغرقت المحادثات التي أجراها الرئيسان الروسي والأمريكي في جنيف، الأربعاء، 4,5 ساعة، مع استراحة، وصدر إعلان مشترك حول إطلاق موسكو وواشنطن "الحوار الثنائي الشامل حول الاستقرار الاستراتيجي".