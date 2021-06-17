إعلام: نتائج مخيبة للآمال للقاح ألماني مضاد لكورونا

وأفادت "وكالة فرانس 24"، صباح اليوم الخميس، بأن شركة "كيورفاك" الألمانية أكدت أن فعالية اللقاح الذي تقوم بتطويره ضد فيروس كورونا، بلغت بحسب نتائج أولية نسبة 47 بالمئة فقط، وهي نتائج مخيبة، بدعوى شمول التجارب السريرية عددا كبيرا من الطفرات الفيروسية.

وذكرت الشركة الألمانية في بيان أن لقاح "+سي في ان كوف+" قد أظهر فعالية بنسبة 47 بالمئة، ضدّ فيروس كورونا، مؤكدة أن اللقاح لم يستوف معايير النجاح الإحصائي التي تم تحديدها مسبقا، ملقية بالمسؤولية على أن الدراسة شملت "13 طفرة" من الفيروس، وهو أمر غير مسبوق.

وأوضحت الشركة الألمانية أنها أرسلت نتائج تجارب اللقاح، التي شارك فيها حوالي 40 ألف شخص، عبر 10 دول إلى الوكالة الأوروبية للأدوية، مفيدة بأنها سوف تقوم بتحليل آخر للنتائج، خلال الأسابيع المقبلة.

واعتقدت الشركة الألمانية المنتجة للقاح "كيورفاك" أنها تملك ميزات تمنحها أفضلية، مقارنة بالشركات العالمية المنافسة الأخرى، حيث رأت أن لقاحها يمكن تخزينه في ثلاجات عادية، في وقت يحتاج إلى جرعات أقل، وهو ما يسمح بسرعة الإنتاج، فضلا عن تكلفة أقل للكميات الكبيرة.