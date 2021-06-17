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    امرأة تتلقى جرعة من لقاح فايزر/ بيونتك ضد فيروس كورونا المستجد خلال حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في المركز الطبي للجامعة الأمريكية في بيروت، لبنان، 14 فبراير/ شباط 2021

    إعلام: نتائج مخيبة للآمال للقاح ألماني مضاد لكورونا

    © REUTERS / MOHAMED AZAKIR
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    كشفت شركة ألمانية، أمس الأربعاء، عن نتائج أولية مخيبة للآمال للقاح محلي مضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

    وأفادت "وكالة فرانس 24"، صباح اليوم الخميس، بأن شركة "كيورفاك" الألمانية أكدت أن فعالية اللقاح الذي تقوم بتطويره ضد فيروس كورونا، بلغت بحسب نتائج أولية نسبة 47 بالمئة فقط، وهي نتائج مخيبة، بدعوى شمول التجارب السريرية عددا كبيرا من الطفرات الفيروسية.

    المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الاثنين 16 نوفمبر تشرين الثاني 2020
    © REUTERS / POOL
    ميركل: ألمانيا تتعامل بمفردها مع مسألة شراء لقاح "سبوتنيك -V" الروسي

    وذكرت الشركة الألمانية في بيان أن لقاح "+سي في ان كوف+" قد أظهر فعالية بنسبة 47 بالمئة، ضدّ فيروس كورونا، مؤكدة أن اللقاح لم يستوف معايير النجاح الإحصائي التي تم تحديدها مسبقا، ملقية بالمسؤولية على أن الدراسة شملت "13 طفرة" من الفيروس، وهو أمر غير مسبوق.

    وأوضحت الشركة الألمانية أنها أرسلت نتائج تجارب اللقاح، التي شارك فيها حوالي 40 ألف شخص، عبر 10 دول إلى الوكالة الأوروبية للأدوية، مفيدة بأنها سوف تقوم بتحليل آخر للنتائج، خلال الأسابيع المقبلة.

    واعتقدت الشركة الألمانية المنتجة للقاح "كيورفاك" أنها تملك ميزات تمنحها أفضلية، مقارنة بالشركات العالمية المنافسة الأخرى، حيث رأت أن لقاحها يمكن تخزينه في ثلاجات عادية، في وقت يحتاج إلى جرعات أقل، وهو ما يسمح بسرعة الإنتاج، فضلا عن تكلفة أقل للكميات الكبيرة.

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