"ضعيف"...الأمريكيون محبطون من بايدن بعد قمة جنيف

وعلق قراء Fox News على أداء رئيسهم في القمة، واصفين ظهوره بأنه لم يكن الأفضل وبخاصة في المؤتمر الصحفي الذي أعقب اللقاء.

كتب صاحب حساب حمل اسم xman2020stlouis "بوتين قاد العملية وأجاب عما يعتقده لمدة 45 دقيقة. قرأ بايدن مخطوطة وزارة الخارجية التي أعدت قبل أسبوعين. ضعيف". "لقد وقف جو على الأرض؟ لا يعرف جو مكان الأرض، ناهيك عن أنه يقف عليها".

وقال صاحب الحساب pilot012 "مرة أخرى، يظهر بايدن أنه ضعيف".

وكتب صاحب الحساب DonQu1xote، قائلا: "أسواق الأسهم تتراجع - هذا كل ما تحتاج لمعرفته حول عمل جو".

وعلّق صاحب الحساب RIVERSIDECO: "هل سيوافق بوتين على تحذيرات بايدن؟ نعم. هل سيتبع بوتين تحذيرات بايدن؟ بأي حال من الأحوال. تحذير بايدن يشبه التهديد بمسدس ماء فارغ".

وذهب بعض القراء للمقارنة بين الرئيس السابق ترامب وبايدن، وعلق صاحب الحساب FREEDOMACROSSAMERICA، قائلا: "إنه أعظم رئيس لدينا منذ وقت طويل... شجاع وواثق وقوي... واسمه دونالد ترامب".

واستغرقت المحادثات التي أجراها الرئيسان، الروسي والأمريكي، في جنيف، الأربعاء، 4.5 ساعات، مع استراحة، وصدر إعلان مشترك حول إطلاق موسكو وواشنطن "الحوار الثنائي الشامل حول الاستقرار الاستراتيجي".