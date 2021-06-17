الخارجية الصينية ترحب بالاتفاقات الروسية الأمريكية بشأن الاستقرار الاستراتيجي

رحبت وزارة الخارجية الصينية باتفاقات الاستقرار الاستراتيجي بين روسيا والولايات المتحدة التي تم التوصل إليها في نهاية قمة جنيف، أمس الأربعاء.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان، اليوم الخميس، إن "الجانب الصيني يرحب بالاتفاق الذي توصلت إليه الولايات المتحدة وروسيا لمواصلة الحوار حول الاستقرار الاستراتيجي".

وبحسب الدبلوماسي، يتعين على الولايات المتحدة وروسيا، باعتبارهما القوتين اللتين تمتلكان أكبر ترسانات نووية، تحمّل مسؤولية خاصة في مجال نزع السلاح النووي.

وأعلن الكرملين، أمس، أن الرئيسين الروسي والأمريكي اعتمدا بيانًا مشتركًا بشأن الاستقرار الاستراتيجي.

وأفاد بيان القمة بأن روسيا والولايات المتحدة تسعيان إلى إرساء الأساس لمستقبل الحد من التسلح وتخفيف المخاطر من خلال الحوار.

وكان الرئيسان الروسي والأمريكي قد التقيا في فيلا "لا غرانج" في العاصمة السويسرية جنيف، حيث بدآ قمتهما بجلسة مباحثات مصغرة تطرقا فيها إلى أهم القضايا العالقة.