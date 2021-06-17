"الفطر الأخضر"...أسبابه وأعراضه

سجلت الهند، اليوم الأربعاء، أول حالة إصابة بعدوى "الفطر الأخضر" لمتعافي فيروس كورونا المستجد.

نقلت "وكالة الأنباء الهندية" عن مصدر طبي في الهند، قوله إنه "تم تسجيل أول حالة إصابة بعدوى الفطر الأخضر لمتعافي فيروس كورونا المستجد في ولاية ماديا براديش".

وأوضح المصدر أن "المصاب يبلغ من العمر 34 عامًا، أصيب بفيروس كورونا لمدة شهرين، قبل إصابته بنزيف في الأنف وحمى، الذي أثبتت الاختبارات إصابته بعد ذلك بعدوى الفطر الأخضر".

Possibly the first patient detected with Green fungus, in Indore and shifted to Mumbai by air ambulance for treatment. He recovered from COVID-19 recently but underwent a test on suspicion that he had contracted black fungus! pic.twitter.com/Anys2ciXab — Anurag Dwary (@Anurag_Dwary) June 15, 2021

وقال رئيس أمراض الصدر في معهد سري أوروبيندو للعلوم الطبي، الدكتور رافي دوسي، إن المريض لم يستجب للعلاج الذي يتلقاه، نظرا لأن 90% من رئتيه مصابة العدوى، وقد تم نقله جوا إلى مستشفى هندوجا في مومباي.

وأوضح أن الفطر الأخضر هو أحدث عدوى لداء الرشاشيات تحدث نتيجة نوع من العفن يصيب الجهاز التنفسي، وفي حالة المصاب الأول بالفطر الأخضر فقد أثر على رئتيه وكذلك الجيوب الأنفية التي أصيبت بالنزيف، مؤكدا أن الفطريات الخضراء تختلف عن الفطر الأسود ولهذا طالب بالمزيد من البحث للتعرف على أعراضه، بحسب ما نقل موقع hindustantimes.

ما الذي يسبب "الفطريات الخضراء"؟

داء الرشاشيات هو عدوى يسببها العفن الشائع، الرشاشيات، الذي يعيش في الداخل والخارج على حد سواء. يمكن أن يصاب الناس بداء الرشاشيات عن طريق استنشاق أبواغ الرشاشيات المجهرية من البيئة.

يتنفس معظمنا جراثيم Apergillus كل يوم دون أن يمرض، ولكن أولئك الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة أو أمراض الرئة هم أكثر عرضة للإصابة بمشاكل صحية.

وفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) ، فإن ردود الفعل التحسسية والتهابات الرئة والتهابات الأعضاء الأخرى هي من بين أنواع المشاكل الصحية التي تسببها Apergillus. ومع ذلك، فإن داء الرشاشيات ليس معديا ولا يمكن أن ينتشر بين الناس أو بين الناس والحيوانات من الرئتين.

من يمكنه الإصابة بعدوى "الفطريات الخضراء"؟

تقول هيئة الصحة الأمريكية إن أنواعا مختلفة من داء الرشاشيات تؤثر على مجموعات مختلفة من الناس. غالبا ما يحدث داء الرشاشيات القصبي الرئوي التحسسي (ABPA) عند الأشخاص المصابين بالتليف الكيسي أو الربو.

عادة ما يصيب الورم الرشاشي الأشخاص الذين يعانون من أمراض الرئة الأخرى مثل السل. تسمى أيضًا "كرة الفطريات".

يحدث داء الرشاشيات الرئوي المزمن عادةً في الأشخاص المصابين بأمراض رئوية أخرى، بما في ذلك السل أو مرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD) أو الساركويد.

يؤثر داء الرشاشيات الغازي على الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة، مثل الأشخاص الذين خضعوا لعملية زرع الخلايا الجذعية أو زرع الأعضاء، أو الذين يتلقون العلاج الكيميائي للسرطان، أو يتناولون جرعات عالية من الكورتيكوستيرويدات. تم وصف داء الرشاشيات الغازي بين مرضى الأنفلونزا الحادة في المستشفى.

ما هي أعراض مرض "الفطر الاخضر"؟

يقول مركز السيطرة على الأمراض، إن الأنواع المختلفة من داء الرشاشيات يمكن أن تسبب أعراضًا مختلفة. تتشابه أعراض داء الرشاشيات القصبي الرئوي التحسسي (ABPA) مع أعراض الربو، بما في ذلك الصفير وضيق التنفس والسعال والحمى (في حالات نادرة).

من بين أعراض التهاب الجيوب الأنفية الرشاشيات التحسسي: الاحتقان وسيلان الأنف والصداع وضعف القدرة على الشم. تشمل أعراض ورم الرشاشيات أو "كرة الفطريات" السعال والسعال الدموي وضيق التنفس.

تم الإبلاغ عن فقدان الوزن، والسعال، والسعال المصحوب بالدم، والتعب وضيق التنفس لدى المصابين بداء الرشاشيات الرئوي المزمن الحمى هي عرض شائع لداء الرشاشيات الغازي، والذي يحدث عادة لدى الأشخاص الذين يعانون بالفعل من حالات طبية أخرى.

قد يكون من الصعب معرفة الأعراض المرتبطة بعدوى Apergillus. ومع ذلك، فإن أعراض داء الرشاشيات الغازية في الرئتين حمى وألم في الصدر وسعال وسعال دموي وضيق في التنفس. يقول مركز السيطرة على الأمراض أن أعراضًا أخرى يمكن أن تتطور إذا انتشرت العدوى من الرئتين إلى أجزاء أخرى من الجسم.