أردوغان: سأعقد اجتماعا ثنائيا مع الرئيس الروسي قريبا

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أنه سيلتقي في وقت قريب، بنظيره الروسي، فلاديمير بوتين، لمناقشة العلاقات بين البلدين والقضايا الثنائية.

أنطاكيا- سبوتنيك. وقال أردوغان، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس: "سأجري لقاء ثنائيا مع بوتين قريبا".

أردوغان: سأعقد اجتماعاً ثنائياً مع الرئيس الروسي قريباً pic.twitter.com/k5slvMiC2b — TRT عربي (@TRTArabi) June 17, 2021

في غضون ذلك، صرح مصدر مطلع، اليوم الخميس، عن وصول وفد من الخبراء الروس إلى تركيا لتقييم وضع فيروس كورونا في البلاد.

وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "وصل الخبراء إلى تركيا. ويرأس الوفد ممثل عن الهيئة الفيدرالية الروسية لحماية حقوق المستهلك ورفاه المواطن (روس باترب نادزور) وممثل عن الوكالة الفيدرالية للسياحة في روسيا "روس توريزم"".

وذكر المكتب الصحفي لهيئة حماية المستهلك الروسية (روس باترب نادزور)، في وقت سابق، أنه سيتوجه الخبراء الروس إلى تركيا لتقييم حالة الإصابة بفيروس كورونا، وأنه بناءً على النتائج، سيتم اتخاذ قرارات بشأن إمكانية استئناف الرحلات الجوية. وقالت الهيئة إن الخبراء سيقيّمون موقف انتشار فيروس كورونا وإجراءات مكافحة الوباء وإجراءات حماية صحة السياح في الوجهات السياحية في تركيا.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه تم تطعيم نحو 32 مليون مواطن تركي ضد فيروس كورونا. وقال إن "دفعات جديدة من لقاحات "بيونتيك الألمانية" ستأتي. وكما تعلمون، لدينا اتفاق مع الصين بشأن توريد لقاحهم".

وقال وزير الثقافة والسياحة التركي، محمد نوري إرسوي، إن "المفاوضات مع الجانب الروسي بشأن استعادة الحركة الجوية تتقدم بشكل إيجابي".