رئيس كوت ديفوار السابق يعود إلى بلاده بعد تبرئته من "ارتكاب جرائم ضد الإنسانية"

قال مصدر إن رئيس ساحل العاج السابق لوران غباغبو، في طريقه إلى بلاده للمرة الأولى منذ 10 سنوات، بعد أن برأته المحكمة الجنائية الدولية من اتهامات بـ"ارتكاب جرائم ضد الإنسانية".

الرباط - سبوتنيك. وأكد المصدر، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس، إن "غباغبو، سيعود إلى بلاده لأول مرة منذ 10 سنوات، بعد تبرئته من قبل المحكمة الجنائية الدولية".

وأضاف المصدر أن "طائرة تقل غباغبو أقلعت من مطار بروكسيل في بلجيكا منتصف اليوم، وتصل إلى أبيدجان مساء الخميس"، مؤكدا أنه "سيتم تنظيم استقبال مهم للرئيس السابق".

وكانت الحكومة الإيفوارية قد أعلنت سابقا أنها "موافقة على أن يعود لوران غباغبو إلى بلاده فور حصوله على حكم البراءة من المحكمة الجنائية الدولية".

وأدى رفض غباغبو لنتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2010 إلى اندلاع أعمال عنف استمرت أشهراً خلفت ما لا يقل عن 3 آلاف قتيل ودفعت البلاد إلى شفا حرب أهلية.