انقطاع واسع يضرب شبكة الإنترنت ويعطل أعمال كبرى الشركات في أمريكا

تعطل عدد كبير من شركات الطيران الأمريكية والأسترالية والبنوك وشركات الاتصالات، لفترة وجيزة، بعد فشل كبير في الإنترنت غير معروف الطبيعة، صباح اليوم الخميس.

واشنطن- سبوتنيك. وفقا لشركة "Downdetector" التي تراقب انقطاعات مواقع الويب، حدث انقطاع كبير للإنترنت بين منتصف الليل (05:00 بتوقيت غرينتش) والساعة 3 صباحا (08:00 بتوقيت غرينتش).

وأثر الانقطاع على أكثر من أربعين شركة أغلبها أمريكي وأسترالي، بما في ذلك خطوط "يونايتد إيرلاينز" الجوية ومصرف "كومنويلث بنك أوف أستراليا" ومصرف "ويستباك بنك" و"تيك توك أمريكا" و"إيه تي آند تي" و"كومكاست".

وقالت "يونايتد إيرلاينز" على "تويتر" ردا على شكوى مستخدم: "إننا نواجه مشكلات فنية ونعمل على الفور لإصلاحها. وسنقوم بإطلاعك بمجرد حل هذه المشكلة".

كما أكدت "أكاماي تكنولوجيز"، وهي شبكة عالمية لنقل المحتوى، أنها تعرضت لانقطاع الإنترنت في بيان عبر "تويتر"، وأبلغت مستخدميها أنها تعمل على استعادة الخدمات في أقرب وقت ممكن.

لم تبلغ أي من الشركات المتضررة عن أي اضطراب كبير ناتج عن انقطاع الإنترنت.

هذه هي الموجة الثانية من تعطل مواقع الويب بعد آخر عطل رئيسي والذي وقع في وقت سابق من شهر يونيو/ حزيران، عندما واجه مستخدمو الإنترنت في جميع أنحاء العالم مشاكل في الوصول إلى موقع رئيسية مثل "يوتيوب" و"تويتر" و"ريديت" و"سبوتيفاي" و"أمازون" و"باي بال" وغيرها الكثير.