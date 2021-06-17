القضاء الأمريكي يفصل في قضية "العبودية" المتورط بها أكبر منتج أغذية في العالم

ألغت المحكمة العليا الأمريكية، اليوم الخميس، دعوى قضائية تتهم شركة "كارجيل" وشركة تابعة لشركة "نستله"، بالمساعدة عن علم في إدامة العبودية في مزارع الكاكاو في ساحل العاج.

وألغى الحكم الصادر عن القاضي كلارنس توماس، قرار محكمة أدنى سمح بالمضي قدما في الدعوى المرفوعة نيابة عن الأطفال العبيد السابقين من مالي الذين عملوا في المزارع، ضد الشركتين في عام 2005، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

وقضت المحكمة بأنه لا يمكن رفع الدعوى بموجب قانون ضرر الأجانب، الذي يسمح للمواطنين غير الأمريكيين بالتماس تعويضات في المحاكم الأمريكية في حالات معينة. سعى مجتمع الأعمال دوما للحد من مسؤولية الشركات بموجب هذا القانون.

استهدفت الدعاوى القضائية شركة أمريكية تابعة لشركة "نستله" السويسرية، أكبر منتج للمواد الغذائية في العالم، وتاجر السلع "كارجيل"، إحدى أكبر الشركات الأمريكية الخاصة.

واتهم المدعون الشركتين بالمساعدة والتحريض على انتهاكات حقوق الإنسان من خلال مشاركتهما النشطة في شراء الكاكاو من ساحل العاج، وغض الطرف عن استخدام السخرة في المزارع على الرغم من علمهما بهذه الممارسة، وذلك من أجل الحفاظ على أسعار الكاكاو منخفضة.