معدل الوفيات يبلغ مستوى قياسيا وتراجع حاد للمواليد في إسبانيا خلال عام 2020

بلغ معدل الوفيات في إسبانيا، خلال العام الماضي، أعلى مستوى له على الإطلاق، وذلك منذ بدء السلطات سلسلة إحصاء حالات الوفاة في منتصف السبعينيات، فيما انخفض عدد المواليد بشكل حاد بسبب تأثير الجائحة.

وقال المعهد الوطني للإحصاء، اليوم الخميس، إن العدد الرسمي للوفيات في عام 2020 بلغ 492930، بزيادة 17.5% عن العام السابق، وأن متوسط ​​العمر المتوقع في إسبانيا انخفض بمقدار 1.24 سنة إلى 82.3 سنة.

بلغ إجمالي عدد الوفيات الرسمية في إسبانيا بسبب "كوفيد 19" 80615 حتى 15 يونيو/ حزيران، من إجمالي عدد السكان البالغ حوالي 47 مليون، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

وأظهرت البيانات أن التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الوباء والقيود المفروضة على التجمعات والحفلات، أدت إلى خفض عدد حفلات الزفاف بمقدار النصف تقريبا عن العام السابق إلى 90416.

وانخفضت الولادات بنسبة 6% لتصل إلى 339206، وهو مستوى قياسي آخر منخفض، حيث أجل الأزواج خطط الحمل وكذلك حفلات الزفاف.

توقع خبراء الديموغرافيا انخفاضا حادا في معدل المواليد في جميع أنحاء أوروبا لعام 2021، حيث يعانى الشباب في سن الإنجاب عموما أسوأ ضغوط اقتصادية من جراء عمليات الإغلاق.