سفير إسرائيلي: حريصون على إقامة علاقات مع دول إسلامية

قال سفير إسرائيلي، اليوم الخميس 17 يونيو/حزيران، إن بلاده حريصة على إقامة علاقات مع دول إسلامية.

وأوضح سفير إسرائيل لدى سنغافورة، ساجي كارني، أن إسرائيل مستعدة للعمل على إقامة علاقات مع الدول ذات الأغلبية المسلمة في جنوب شرق آسيا، على الرغم من تنديدها بالضربات الجوية الإسرائيلية على غزة في مايو/أيار.

وكانت دول إندونيسيا وماليزيا وبروناي قد وجهت انتقادات شديدة لإسرائيل، بسبب هجماتها خلال القتال الذي استمر 11 يوما، وقال مسعفون إنه أودى بحياة أكثر من 250 فلسطينيا، وقتل خلاله 13 في إسرائيل، جراء صواريخ أطلقتها حركة "حماس"، وغيرها من الفصائل الفلسطينية.

وكانت الدول الثلاث قد حثت الأمم المتحدة على التدخل ووقف "الفظائع التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني".

كما أن دول إندونيسيا وماليزيا وبروناي لا تقيم أي علاقات رسمية مع إسرائيل، وتكرر بصورة مستمرة الدعوة إلى إنهاء احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، وإلى تبني حل الدولتين، استنادا إلى حدود ما قبل حرب 1967.

ومن جانبه، قال السفير الإسرائيلي إن انتقاد الدول الثلاث لزعماء إسرائيل "ليس منصفا، وتجاهل طبيعة الصراع الحقيقية".

وتابع في تصريحات مع وكالة "رويترز" أن "حماس منظمة معادية للسامية، ولست على يقين أن كثيرا من الناس الذين يشاركون في نقاش على وسائل التواصل الاجتماعي، يفهمون حقا طبيعة حماس المتشددة والفاشية".

ولفت إلى أن "إسرائيل أقرت بسقوط قتلى مدنيين خلال القتال الذي دام 11 يوما، لكن السبيل الوحيد أمام أي طرف كي يحظى بتأثير على ما يحدث في الشرق الأوسط هو إقامة علاقات مع إسرائيل".

واستدرك قائلا "نحن مستعدون للحديث واللقاء، والباب مفتوح من جانبنا، لا أعتقد أن من الصعب أن يجدونا".

وتمتلك إسرائيل علاقات دبلوماسية جيدة مع دول أخرى في جنوب شرق آسيا، مثل فيتنام وتايلاند والفلبين وميانمار.

ووافقت أربع دول عربية، هي الإمارات والبحرين والسودان والمغرب، العام الماضي على تطبيع العلاقات مع إسرائيل بموجب اتفاقات توسطت فيها الولايات المتحدة.