أمريكا: بايدن وأردوغان اتفقا على دور رائد لتركيا في تأمين مطار كابول

كشف مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، اليوم الخميس، أن الرئيس جو بايدن ونظيره التركي رجب طيب أردوغان اتفقا خلال اجتماع هذا الأسبوع على حصول تركيا على دور قيادي في تأمين مطار كابول، عقب انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان.

وقال سوليفان في إفادة للصحفيين: "الالتزام الواضح من القائدين تأسس على أن تركيا سوف تلعب دورا قياديا في تأمين مطار حامد كرازاي الدولي ونحن نعمل الآن على كيفية التنفيذ".

وأوضح أن الولايات المتحدة تأخذ على محمل الجد القلق من إمكانية مهاجمة حركة طالبان للبعثات الدولية في أفغانستان.

وفيما يتعلق بالنزاع المستمر بشأن شراء أنقرة منظومة إس-400 الدفاعية الروسية، قال إن القائدين لم يتوصلا إلى اتفاق لحل القضية، المتأزمة منذ فترة طويلة.

وتسبب شراء هذه المنظومة وهو نزاع في تصدع العلاقات بين البلدين العضوين في حلف الناتو. وأوضح أن الحوار في القضية سوف يستمر.

وكان وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، ذكر في وقت سابق أن تركيا عرضت تأمين مطار كابول في أفغانستان بعد انسحاب القوات الأمريكية.

وبدأت الولايات المتحدة، بعد 20 عاما، سحب قواتها المتبقية من أفغانستان وعددها 2500، وتستهدف الانسحاب تماما بحلول 11 سبتمبر/ أيلول.

ويعتزم نحو سبعة آلاف من القوات غير الأمريكية، وتتألف في معظمها من دول حلف شمال الأطلسي- إلى جانب قوات من أستراليا ونيوزيلندا وجورجيا-، المغادرة بحلول الموعد نفسه.