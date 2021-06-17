البيت الأبيض: بايدن تحدى بوتين بشكل مباشر في عدد من القضايا

أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال جولته الخارجية الأولى في أوروبا تحدى بشكل مباشر نظيره الروسي فلاديمير بوتين بشأن مجموعة من قضايا حقوق الإنسان.

واشنطن - سبوتنيك. جاء هذا في إيجاز صحفي لمستشار الأمن القومي الأمريكي، اليوم الخميس.

وقال سوليفان: "تحدى الرئيس بايدن بوتين بشكل مباشر في مجموعة من قضايا حقوق الإنسان. ويشمل ذلك الاحتجاز غير العادل لأليكسي نافالني، ومحاولات عرقلة إذاعة أوروبا الحرة / راديو الحرية، وتصريحات (الرئيس بايدن) العامة المفصلة حول حقوق الإنسان".

هذا وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في وقت سابق اليوم الخميس، أن القمة الروسية الأمريكية سبقتها تحضيرات مطولة وأن الجانب الروسي كان يحذر منذ البداية من عدم بناء توقعات مفرطة لهذه القمة.

وكان الرئيسان الروسي والأمريكي قد التقيا أمس الأربعاء في فيلا "لا غرانج" في العاصمة السويسرية جنيف، حيث بدآ قمتهما بجلسة مباحثات مصغرة تطرقا فيها إلى أهم القضايا العالقة.

ووصف مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان القمة، بأنها كانت "مثمرة".