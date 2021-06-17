توجيهات أمريكية جديدة بشأن تعامل الدول الخاضعة للعقوبات مع كورونا

أصدرت الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، توجيهات جديدة بشأن تعامل الدول الخاضعة للعقوبات مع قضية مكافحة فيروس كورونا.

وذكر موقع وزارة الخزانة الأمريكية على الإنترنت أن الولايات المتحدة أصدرت تراخيص جديدة وإرشادات تسمح ببعض الأنشطة المرتبطة بمكافحة وباء كورونا، وتشمل التعامل مع دول تخضع لعقوبات مشددة وهي إيران وسوريا وفنزويلا، وفق وكالة "رويترز".

وصف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو قرار أمريكا بتجميد أموال بلاده الخاصة ببرنامج كوفاكس المعني بتوزيع اللقاحات أنه "سرقة".

وبحسب "فرانس 24"، ندد مادورو بتجميد أمريكا أموالا لبلاده خاصة بتمويل برنامج كوفاكس لتوزيع اللقاحات، متسائلا: "ماذا يُسمّى ذلك؟ سرقة".

وقال: "جاء نظام كوفاكس ليعلن لنا أخيرا، في رسالة رسميّة، أنّ آخر عشرة ملايين دولار قد جمّدتها حكومة الولايات المتحدة. ماذا يسمّى ذلك؟ سرقة، عقوبات إجراميّة، إجراءات إجراميّة من قبل الولايات المتحدة الأمريكيّة ضد فنزويلا".

تصريحات مادورو جاءت في كلمة تلفزيونية، طالب فيها الرئيس الأمريكي جو بايدن بالإفراج عن الأموال الفنزويلية المخصّصة لنظام كوفاكس.

وقال: "أطالب بأن توقِف حكومة جو بايدن تجميد أموال فنزويلا المخصصة لشراء لقاحات كوفاكس، وأن ترفع حكومة جو بايدن تجميد أموال اللقاحات (المخصصة) لشعب فنزويلا".

هذا وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أصدر في أول يوم عمل له بالبيت الأبيض في يناير/ كانون الثاني مذكرة تدعو إدارته إلى مراجعة برامج العقوبات الأمريكية لتقييم ما إذا كانت تعرقل عمليات مكافحة الوباء.