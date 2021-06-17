الجيش الإسرائيلي ينهي مناورات مشتركة في إيطاليا حاكت سيناريوهات متعددة

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس 17 يونيو/حزيران، عن انتهاء مناورة جوية دولية باسم "التاج الخامس"، شارك فيها سلاح الجو الإسرائيلي في إيطاليا، وحاكت سيناريوهات متعددة.

القدس – سبوتنيك. وقال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإٍسرائيلي إن "المناورة استمرت أسبوعا بمشاركة الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا وهي الدول التي تمتلك الطائرات المتطورة إف-35".

وأشار أدرعي إلى أن "المناورة حاكت سيناريوهات متعددة ومعقدة في آن، من بينها المعارك الجوية، الهجمات الأرضية - الجوية، وكيفية التعامل مع تحديات منظومات صواريخ أرض جو، تواصل القوات الميدانية، حماية الطائرات والدفاع عن سماء الدولة وغيرها".

وتابع أدرعي بالقول إن "المناورة انتهت بنجاح والتعاون بين الدول المشاركة، سيستمر كأرضية هامة، لتبادل الخبرات واكتساب القدرات المتبادلة".

وأكد أدرعي على أن "سلاح الجو سيستمر بالتدرب وتعزيز قدراته سواء في الدولة أو الخارج، من أجل الاستمرار في الحفاظ على سيادة الدولة والتفوق الجوي في المنطقة".