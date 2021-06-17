رئيس الأركان الإسرائيلي يجتمع بقادة الجيش الأمريكي لبحث "التهديد الإيراني"

يتوجه رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، إلى الولايات المتحدة، يوم الأحد المقبل، لبحث التحديات المشتركة مع رئيس هيئات الأركان الأمريكية الجنرال مارك ميلي.

القدس- سبوتنيك. كانت هذه الزيارة مقررة الشهر الماضي في إطار سلسلة زيارات لمسؤولين أمنيين إسرائيليين كبار بينهم رئيس الموساد، في محاولة لثني واشنطن عن العودة الى الاتفاق النووي مع إيران، لكن انشغال كوخافي بالتوتر والحرب على غزة اضطره إلى تأجيلها.

© Sputnik . Press service of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation روسيا ومصر تبحثان القضية الفلسطينية وأزمة سد النهضة

وقال أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان له إن "رئيس هيئة الأركان العامة الجنرال أفيف كوخافي سيقوم بزيارة رسمية إلى الولايات المتحدة هي الأولى له من نوعها، وذلك يوم الأحد، إذ سيحل ضيفا على رئيس هيئات الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال مارك ميلي".

وأضاف أدرعي أنه "كان من المفترض أن تتم الزيارة في شهر نيسان/ أبريل الماضي وتم تأجيلها لأسباب تتعلق بتقييم الوضع الأمني وعملية حارس الأسوار".

وأشار المتحدث إلى أن الجنرال كوخافي سيجري أيضا لقاءات عمل مع مسؤولين رفيعي المستوى في وزارة الدفاع والجيش الأمريكي، من بينهم مستشار الأمن القومي جيك ساليفان، وزير الدفاع لويد أوستن، رئيس هيئات الأركان المشتركة الجنرال مارك ميلي، وقائد القيادة المركزية للولايات المتحدة (سنتكوم) كنث ماكنزي، وقائد العمليات الخاصة في الولايات المتحدة (سوكوم) ريتشارد كلارك".

وقال أدرعي إن هذه الزيارة الأولى من نوعها لرئيس هيئة الأركان في إطار مهامه كقائد حالي للمؤسسة العسكرية، وتتناول اللقاءات، التحديات الأمنية المشتركة يتقدمها ملف التهديد النووي الإيراني، وجهود طهران الآيلة إلى تعزيز نفوذها في الشرق الأوسط بشكل عام وعلى الجبهة الشمالية بشكل خاص.

كما تشمل بحث جهود حزب الله في تعزيز تواجده وتداعيات تهديد الصواريخ الدقيقة، كما سيعرض رئيس هيئة الأركان "الانجازات العسكرية" للجيش الإسرائيلي في عملية حارس الأسوار وتحديدا التغييرات التي حصلت خلال العملية، فيما يتعلق بالقدرات النارية، والمعلومات الاستخباراتية الدقيقة والاتصال الرقمي المتعدد الأذرع.