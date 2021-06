رئيس الأركان الإسرائيلي يجتمع بقادة الجيش الأمريكي لبحث "التهديد الإيراني"

القدس- سبوتنيك. كانت هذه الزيارة مقررة الشهر الماضي في إطار سلسلة زيارات لمسؤولين أمنيين إسرائيليين كبار بينهم رئيس الموساد، في محاولة لثني واشنطن عن العودة الى الاتفاق النووي مع إيران، لكن انشغال كوخافي بالتوتر والحرب على غزة اضطره إلى تأجيلها.

© Sputnik . Press service of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation