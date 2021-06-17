بوتين يوقع على مرسوم بشأن تعيين انتخابات "الدوما" بتاريخ 19 سبتمبر

وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، على مرسوم إجراء انتخابات برلمانية إلى مجلس الدوما الروسي، وذلك بتاريخ 19 سبتمبر/أيلول.

موسكو، 17 يونيو - سبوتنيك . وجاء في بيان المكتب الصحفي للكرملين : "وفقًا للجزء 2 من المادة 5 من القانون الفدرالي، المؤرخ 22 فبراير/شباط 2014 رقم 20-ف ز "بشأن انتخاب نواب مجلس الدوما في الجمعية الفدرالية لروسيا الاتحادية أقرر: تعيين انتخاب نواب مجلس الدوما في الجمعية الفيدرالية لروسيا الاتحادية للدورة الجديدة الجديدة في 19 سبتمبر 2021 ".

ويدخل المرسوم حيز التنفيذ من يوم نشره الرسمي.

وستجري الانتخابات القادمة في روسيا على مستويات مختلفة، بما فيها البرلمانية، في 19 أيلول/سبتمبر 2021، في يوم التصويت الموحد.

وفي وقت سابق، اقترح بعض النواب إجراء الانتخابات قبل موعدها المقرر بسبب تعديلات الدستور.