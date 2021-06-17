إسرائيل تشن غارة جوية على قطاع غزة

شن سلاح الجو الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، غارة جوية على موقع للفصائل الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

القدس- سبوتنيك. وأفادت مصادر محلية في غزة بأنه "سُمع دوي انفجارات ضخمة ناجمة عن استهداف أحد المواقع العسكرية التابعة لفصائل المقاومة الفلسطينية في منطقة بيت لاهيا شمالي القطاع غزة".

ونقلت القناة الثالثة عشر الإسرائيلية، عن مصدر عسكري قوله إن "الجيش الإسرائيلي قصف أهدافا تابعة لحركة حماس في قطاع غزة، وذلك ردا على إطلاق البالونات الحارقة في منطقة غلاف غزة".

وذكرت القناة أنه اندلع 13 حريقا جديدا، منذ صباح اليوم الخميس، في مستوطنات إسرائيلية محاذية لقطاع غزة من جراء استمرار إطلاق البالونات الحارقة، لليوم الثالث على التوالي".

وذكرت طواقم الإطفاء الإسرائيلية أنها عملت على إخماد 7 حرائق اندلعت في محيط مستوطنات النقب، في حين شب الحريق الثامن في محيط مستوطنات (شاعر هنيغيف)".

وبحسب القناة فإن سلسلة الحرائق المستمرة منذ الثلاثاء الماضي، خلفت أضرارا جسيمة لحقت بمساحات واسعة من الأراضي الزراعية وأتت على محاصيلها".