زعيم كوريا الشمالية: يجب الاستعداد للحوار والمواجهة مع أمريكا

قال زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون إن بلاده ينبغي أن تستعد للحوار والمواجهة مع الولايات المتحدة.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية، الحكومية عن الزعيم الكوري الشمالي قوله إن: كوريا الشمالية ينبغي أن تستعد بشكل أكبر للمواجهة، بحسب "رويترز"، اليوم الخميس.

وقبل أيام دعا الزعيم الكوري الشمالي، إلى تعزيز القوة العسكرية للبلاد، وذلك خلال ترأسه اجتماع اللجنة العسكرية المركزية.

وحسبما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الرسمية بكوريا الشمالية فإن الاجتماع الذي عقد يوم الجمعة دعا إلى "حالة تأهب قصوى" ضد الوضع "المتغير بشكل سريع في الآونة الأخيرة" في شبه الجزيرة الكورية.

وأضافت أن الاجتماع تناول أيضا القضية التنظيمية المتمثلة في إقالة ونقل وتعيين بعض الضباط العسكريين.