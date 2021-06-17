نائبة وزير الخارجية الأمريكي تبحث مع وزارة الخارجية الألمانية مشروع "التيار الشمالي 2"

بحثت نائبة وزير الخارجية الأمريكي، ويندي شيرمان، مع وزارة الخارجية الألمانية، ميغيل بيرغر، تمسك العلاقات الثنائية، وملف أفغانستان وأوكرانيا، ومشروع خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي 2".

موسكو، 18 يونيو - سبوتنيك . وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، نيد برايس، في بيان، اليوم الجمعة: "لقد تم بحث أهمية التفاعل بشأن اتخاذ نهج مشترك تجاه جمهورية الصين الشعبية وروسيا ، وكذلك الحفاظ على وجود دبلوماسي في أفغانستان أثناء الانسحاب المنظم للقوات من هناك".

وأشار المتحدث إلى إن "نائبة وزير الخارجية شددت على أهمية أمن الطاقة في أوروبا، مؤكدة أن الولايات المتحدة تعارض مشروع خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي 2".

ولفت البيان إلى أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على "دعم سيادة ووحدة أراضي أوكرانيا في مواجهة العدوان الروسي"، والمناخ وقضايا أخرى.