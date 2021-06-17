بعد وفاة موظف.. أمريكا تغلق سفارتها في كابول لارتفاع إصابات كورونا بين موظفيها

أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء أمس الخميس، تعليمات لموظفي سفارتها في العاصمة الأفغانية، كابول، بالعمل عن بعد، على خلفية ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا بينهم.

ونقلت "وكالة رويترز" عن نيد برايس، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الخميس، إنه صدرت تعليمات لموظفي السفارة في كابول بالعمل عن بعد، عائدا القرار إلى تفش ملحوظ لفيروس كورونا تسبب في مرض مسؤولين ووفاة موظف محلي بالسفارة.

وقال برايس إن السفارة تتخذ خطوات لضمان سلامة الموظفين "بإلزامهم بالعمل عند بعد والتقيد بالتباعد الجسدي، واستخدام الكمامات والإجراءات الاحترازية الأخرى".

ورفض برايس الإفصاح عن عدد موظفي السفارة المصابين، لكنه قال إن 95 بالمئة من الحالات في السفارة، هي لأشخاص لم يتلقوا اللقاح أو لم يأخذوا الجرعات الكاملة.

وقال برايس "أحزننا موت العديد من الأفغان البواسل الذين أصابتهم هذه الجائحة، ونحن في الواقع نشعر بالحزن لوفاة موظف محلي بالسفارة"، مضيفا أنه سيتم استئناف العمليات في السفارة عندما "تتوقف سلسلة الإصابات".