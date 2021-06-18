خامنئي: يوم الانتخابات هو يوم الشعب الإيراني

أدلى المرشد الإيراني الأعلى، آية الله علي خامنئي، صباح اليوم الجمعة، بصوته في الانتخابات الرئاسية الإيرانية في "حسينية الخميني" في العاصمة طهران.

موسكو، 18 يونيو - سبوتنيك . وقال خامنئي، تعليقا على إجراء الانتخابات الرئاسية في بلاده، إن يوم الانتخابات هو يوم الشعب الإيراني، والناس الذين يذهبون إلى صناديق الاقتراع، اليوم، هم الذين يحددون مستقبل البلاد للسنوات المقبلة.

ودعا المرشد الإيراني الأعلى، الشعب الإيراني، إلى المشاركة في الانتخابات الرئاسية لتقرير مصيره ومستقبل البلاد، وذلك خلال عملية إدلائه بصوته، في الدقائق الأولى من بدء عملية الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الـ 13.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين الإيرانيين، صباح اليوم الجمعة، لاختيار رئيس جديد للبلاد، خلفا للرئيس الحالي حسن روحاني، الذي دعا الناخبين إلى تنحية الخلافات والتصويت بكثافة.

وأفاد وقال مراسل وكالة "سبوتنيك"، في وقت مبكر من صباح اليوم، إن مراكز الاقتراع فتحت أبوابها، وبدأ التصويت في الدورة الثالثة عشرة من انتخابات الرئاسة الإيرانية، والانتخابات النصفية لمجلس خبراء القيادة وانتخابات البلدية والقروية والعشائرية.

وکان المتحدث باسم اللجنة الانتخابية إسماعيل موسوي، قد أعلن قبل يومين، قائلا: "نتوقع إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية قبل ظهر يوم السبت".

وأضاف "لقد وضعنا في هذه الدورة أسلوبا جديدا وهو أن نتائج كل مركز انتخابي سترسل في وقت واحد إلى وزارة الداخلية وإلى مجلس صيانة الدستور، الأمر الذي سيساعد في تسريع جمع الأصوات وإعلان النتائج.