دواء روسي جديد على شكل "علكة" لعلاج كوفيد-19

بدأت وزارة الدفاع الروسية بتطوير عقار جديد مضاد للفيروسات لعلاج مرض كوفيد-19، على شكل علكة، وفقا لمصدر مقرب من الوزارة.

وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك":

"بدأ معهد الأبحاث المركزي رقم 48 التابع لوزارة الدفاع الروسية بتطوير عقار مضاد للفيروسات لمواجهة عدوى فيروس كورونا الجديد على شكل علكة".

وأضاف المصدر أن "الجمع بين شكل الاستخدام المتاح والخصائص المفيدة للعقار سيوفر تأثيرًا إيجابيًا في مكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا".

وكشف المصدر أن "المعهد نفسه يعمل على ابتكار لقاح جديد ضد كورونا يتم تناوله عن طريق الغشاء المخاطي على شكل عجين سكري [سكريات بطعم الفواكه]".

وأشار المصدر إلى أنه "عند الانتهاء من التجارب على هذا اللقاح، سيتم تضمينه في أنظمة علاجية مختلفة واستخدامه كعامل مساعد للآليات القائمة لاستخدام الأدوية الوقائية".

يذكر أنه في العام الماضي، طوّر معهد الأبحاث المركزي رقم 48 التابع لوزارة الدفاع الروسية، جنبا إلى جنب مع المركز الوطني للبحوث في علم الأوبئة والأحياء الدقيقة "غاماليا" لقاحا مركبا ضد عدوى فيروس كورونا "سبوتنيك V"، والذي أصبح أول لقاح ضد فيروس كورونا في العالم.