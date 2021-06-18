إعلام: السفارة الأمريكية تغلق أبوابها في كابول لتفشي فيروس "كورونا" بين موظفيها

أفادت شبكة CNBC نقلا عن بيان صادر عن السلك الدبلوماسي، أنه تم فرض الإغلاق على أراضي السفارة الأمريكية في كابول بسبب انتشار "كوفيد 19" بين الموظفين.

وفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، تفشي فيروس كورونا في السفارة الأمريكية في أفغانستان.

وقال متحدث باسم الدائرة إن عدد الموظفين المصابين بفيروس كورونا في السفارة "لافت للنظر"، دون أن يحدد العدد.

ووفقا له، اضطرت السفارة إلى التحول إلى العمل عن بعد، لكن وزارة الخارجية تتوقع استمرار العمل الطبيعي للبعثة الدبلوماسية قريبا. وبحسب القناة التلفزيونية، فُرضت القيود يوم الخميس بعد اكتشاف فيروس كورونا لدى 114 موظفًا بالبعثة الدبلوماسية الأمريكية في العاصمة الأفغانية، وتوفي شخص، واضطر عدد من المرضى إلى إجلائهم.

وقالت السفارة في بيان: "إن إعادة إحياء مستشفى عسكري يعمل في ظل ظروف حمولة كاملة، الأمر الذي يجبر وحداتنا الطبية على إنشاء أجنحة مؤقتة (للمرضى) المصابين بـ COVID-19 لعلاج المرضى الذين يعانون من الاعتماد على الأكسجين".

وأمرت السفارة الموظفين بعدم مغادرة شققهم، وعليهم إحضار الطعام هناك أيضا. لا يسمح بالخروج وممارسة الرياضة إلا إذا تم الحفاظ على مسافة لا تقل عن 6 أمتار. ويمكن عزل الأشخاص الذين يرفضون الامتثال للقيود من مناصبهم.

وقال البيان: "القيود ستستمر حتى يتم كسر سلسلة انتقال (الفيروس)".