روسيا تعلن انسحابها من معاهدة الأجواء المفتوحة في ديسمبر المقبل

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن روسيا ستنسحب رسميًا من معاهدة الأجواء المفتوحة في 18 ديسمبر/كانون الأول من العام الجاري، وتم إرسال إشعار بالانسحاب إلى الدول المشتركة في المعاهدة.