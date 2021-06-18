شركة "باندي" اليابانية تعلن إطلاق ساعة تماغوتشي الذكية

وبحسب موقع "تيك تايمز"، يتطابق الإصدار الجديد مع اللعبة الأصلية والتي أطلقت لأول مرة في اليابان عام 1996، مع الأخذ بالاعتبار الشكل الجديد.

كما تحتوي ساعة تماغوتشي على مكبرات صوت مدمجة وميكروفون، حيث يتفاعل الحيوان الأليف مع الصوت، كما تم تزويد الساعة بشاشة تعمل باللمس حتى يتمكن صاحبها من مداعبة تماغوتشي.

بالإضافة إلى ما سبق، تحتوي الساعة مكانا مخصصا لإضافة كرت TamaSma والذي يسمح بإضافة حيوانات جديدة.

وأشار الموقع إلى أنه من المقرر إطلاق ساعة تماغوتشي الذكية في 23 تشرين الثاني /نوفمبر2021، بستة تصاميم وألوان مختلفة.

الجدير بالذكر أن اللعبة الشهيرة، تقوم على أساس العناية بالحيوان الأليف الرقمي، ومتابعته في جميع مراحل حياته، بما في ذلك إطعامه والاعتناء به، وإذا حصل أي إهمال قد يمرض الحيوان الأليف ويموت.