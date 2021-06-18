الناتو يدعو روسيا إلى تغيير قرارها بالانسحاب من معاهدة الأجواء المفتوحة

أعرب حلف شمال الأطلسي عن أسفه إزاء قرار روسيا بالانسحاب من معاهدة الأجواء المفتوحة، ودعا موسكو لاستغلال الوقت المتبقي قبل الانسحاب لمراجعة قرارها.

وجاء في بيان صادر عن الناتو، اليوم الجمعة: "نأسف بشدة إزاء إخطار روسيا بقرارها بالانسحاب من معاهدة الأجواء المفتوحة – وثيقة ملزمة قانوناً هامة، التي تساهم في الشفافية، الأمن والاستقرار، وأيضاً الثقة المتبادلة في منطقة الأوروبية الأطلنطية... ندعو روسيا لاستغلال سنة أشهر المتبقية لدخول حيز التنفيذ قرار خروجها من المعاهدة لمراجعة قرارها والعودة إلى الالتزام الكامل بمعاهدة الأجواء المفتوحة".

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية أن روسيا ستنسحب رسميًا من معاهدة الأجواء المفتوحة في 18 كانون الأول / ديسمبر من هذا العام، وتم إرسال إشعار بالانسحاب إلى الجهات المودعة للاتفاقية - المجر وكندا ، وكذلك إلى أطراف أخرى في الاتفاقية.

وذكّرت موسكو بأن المسؤولية الكاملة عن انهيار معاهدة الأجواء المفتوحة تقع على عاتق الولايات المتحدة التي أخطرت في 27 مايو / أيار بقرار الانسحاب من المعاهدة، مشددة على أن محاولات تحقيق مزايا أحادية الجانب مع تجاهل مصالح روسيا "محكوم عليه بالفشل".