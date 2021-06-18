نيجيريا... مقتل ضابط واختطاف 80 طالبا في هجوم على مدرسة

قتل ضابط شرطة بينما خطف ما لا يقل عن 80 طالبا و5 معلمين من مدرسة في ولاية كيبي النيجيرية.

صرح عن ذلك الشرطة وسكان محليون ومعلم، بحسب وكالة "رويترز".

وقال عثمان عليو لـ"رويترز"، وهو مدرس في المدرسة، إن المسلحين أخذوا أكثر من 80 طالبا، معظمهم من الفتيات.

وأضاف: "قتلوا أحد ضباط الشرطة، واقتحموا البوابة وتوجهوا مباشرة إلى صفوف الطلاب".

بينما أفاد المتحدث باسم شرطة ولاية كيبي، نافيو أبو بكر، أن "المسلحين قتلوا ضابطًا خلال تبادل لإطلاق النار، تعرض خلاله طالب كان يتلقى العلاج الطبي لإصابة".

وقال أتيكو أبوكي، وهو أحد السكان الذي ذهب إلى المدرسة بعد فترة وجيزة من توقف إطلاق النار، إنه رأى "مشهدا من الذعر والارتباك بينما كان الناس يبحثون عن أطفالهم".

وتابع لـ"رويترز": "عندما وصلنا إلى هناك رأينا الطلاب والأساتذة يبكون، بعدها اتصل أخي بي ليبلغني أن طفليه لم يشاهدا، ولا نعرف ما إذا كانوا من بين الطلاب المخطوفين".

والهجوم على المدرسة هو ثالث عملية خطف جماعي خلال 3 أسابيع في شمال غرب نيجيريا، وتنسبها السلطات إلى قطاع طرق مسلحين يسعون للحصول على فدية.

ويسع قطاع الطرق للحصول على فدية أكثر من 800 طالب نيجيري من مدارسهم اختطفوهم منذ شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، في سلسلة من المداهمات، وتم إطلاق سراح بعضهم بينما لا يزال آخرون في عداد المفقودين.

وكانت جماعة "بوكو حرام" الإرهابي تصدرت عناوين الصحف العالمية في عام 2014 عندما اختطفت أكثر من 270 تلميذة من بلدة شيبوك.