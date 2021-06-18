نسخة مقلدة من "الموناليزا" تباع بملايين الدولارات في واقعة غير مسبوقة

اشترى جامع مقتنيات أوروبي نسخة من لوحة "الموناليزا" لليوناردو دافنشي تعود للقرن السابع عشر مقابل 2.9 مليون يورو (3.4 مليون دولار)، وهو رقم قياسي لنسخة مقلدة من اللوحة الشهيرة.

تُعرف باسم "هيكينغ موناليزا"، نسبة إلى مالكها الذي جادل دون جدوى بأن نسخة اشتراها في الخمسينيات من القرن الماضي كانت حقيقية، وأنها واحدة من نسخ عديدة من اللوحة الأصلية، والمعلقة في متحف اللوفر في باريس.

A fake of Da Vinci's masterpiece known as the Hekking Mona Lisa was sold at @ChristiesInc Auction House in Paris on Friday. The painting fetched €2.9 million ($3.44 million). Auction organizers had estimated its price at between €200,000-€300,000. #monalisa pic.twitter.com/EoJo30KmZM — DW Culture (@dw_culture) June 18, 2021

جاءت عملية البيع خلال مزاد لدار "كريستيز" في باريس اليوم الجمعة. وقالت متحدثة باسم الدار: "هذا جنون، هذا مستوى قياسي لنسخة مقلدة من لوحة الموناليزا"، بحسب "رويترز".

وقالت إنه كان هناك 14 مزايدا في المزاد الدولي، وإنه في الساعة الماضية قفزت العطاءات من 500 ألف إلى 2.4 مليون يورو قبل طرح العرض النهائي البالغ 2.9 مليون يورو.

Want to own a Mona Lisa? Christie's is putting the 'Hekking Mona Lisa' up for auction where it is expected to fetch over $240,000. More here: https://t.co/cBDiIdoQkT pic.twitter.com/QQjzrd1qHx — Reuters India (@ReutersIndia) June 12, 2021

في عام 2017، باعت دار "كريستيز" في نيويورك لوحة "سالفاتور موندي" لدافنشي مقابل 450 مليون دولار لمشتر مجهول، مما يجعلها أغلى قطعة فنية بيعت في مزاد على الإطلاق.