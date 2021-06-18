إعلام: أمريكا ترغب في العودة للاتفاق النووي سريعا خشية الرئيس الإيراني القادم

ترغب إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، في إبرام صفقة مع إيران للعودة إلى الاتفاق النووي لعام 2015 في الأسابيع الستة المتبقية قبل تنصيب رئيس إيراني جديد.

وقال مسؤول أمريكي "لموقع أكسيوس" إنه سيكون "مقلقا" إذا استمرت المحادثات إلى أوائل أغسطس/ آبل، حيث من المقرر أن تتم عملية نقل السلطة في إيران.

وأضاف المسؤول: "إذا لم يكن لدينا اتفاق قبل تشكيل حكومة جديدة، أعتقد أن ذلك سيثير تساؤلات جدية حول مدى إمكانية تحقيقه".

يُنظر إلى رئيس السلطة القضائية المحافظ إبراهيم رئيسي، باعتباره الحليف المقرب للمرشد الأعلى علي خامنئي، المرشح الأبرز للفوز بالانتخابات الرئاسية، ويخشى الغرب أن ذلك سيعني انتقالا للسلطة من حسن روحاني الأكثر اعتدالا إلى آخر متشدد، بحسب "أكسيوس".

قال محللون وبعض الدبلوماسيين المشاركين في المفاوضات منذ فترة طويلة، إنه سيكون من الأسهل التوصل إلى اتفاق مع الإدارة المنتهية ولايتها مقارنة بحكومة تم تنصيبها حديثا، لا سيما حكومة بقيادة رئيسي.

تم عقد ست جولات من المحادثات حتى الآن في فيينا، مع عدم حضور الولايات المتحدة، ولكن من خلال التفاوض بشكل غير مباشر عبر وسطاء الاتحاد الأوروبي.

قال كبير المفاوضين الإيرانيين، عباس عراقجي، هذا الأسبوع إنه بينما لن يكون الاتفاق ممكنا في الجولة الحالية من المحادثات، فإن إيران ليست لديها مصلحة في "إضاعة الوقت" ولن تكون الانتخابات عاملا.

على جانب آخر، قال المسؤول الأمريكي إن

مثل هذا الجدول الزمني سيكون "مقلقا" ليس لأن حكومة محافظة ستتولى السلطة، ولكن لأنه كلما استمرت المفاوضات دون تحقيق انفراجة، قلت فرص النجاح.

وأضاف المسؤول: "وجهة نظرنا الكاملة في هذا الأمر، بناء على ما يخبرنا به الإيرانيون، هي أن الانتخابات ليست عاملا، وأن اتخاذ القرار سيستمر قبل الانتخابات وبعدها، وبالتالي لن تنقطع الأمور نتيجة لذلك".

وختم بالقول: "سنتفاوض بنفس الطريقة التي نتفاوض بها حتى الآن. ما يحدث بعد التنصيب أمر مختلف، ولكن نأمل أن نحصل على اتفاق قبل ذلك الحين، وإذا لم يكن الأمر كذلك، فسيتعين علينا التفكير".