وزراء خارجية تركيا وأفغانستان وإيران يلتقون لبحث تطورات عملية السلام الأفغانية

أعلنت وزارة الخارجية التركية، اليوم الجمعة، أن وزراء خارجية تركيا وأفغانستان وإيران يعتزمون عقد اجتماع ثلاثي، يوم الأحد المقبل، على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي لبحث تطورات عملية السلام الأفغانية إلى جانب التعاون في مجالات مختلفة بين البلدان الثلاثة.

أنطاليا- سبوتنيك. وقالت وزارة الخارجية التركية، في بيان لها "سيتم عقد اجتماع ثلاثي بين وزراء خارجية تركيا مولود تشاوش أوغلو وأفغانستان حنيف أتمار وإيران محمد جواد ظريف يوم الأحد المقبل، على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي".

وأكد البيان "أن الاجتماع الثلاثي سيتناول عملية السلام الأفغانية إلى جانب التعاون بين تركيا وأفغانستان وإيران في مجال الأمن والطاقة والهجرة غير الشرعية".

ومن المنتظر أن يعقد وزير الخارجية التركي تشاوش أوغلو لقائين ثنائيين مع نظيريه الإيراني والأفغاني على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي، بحسب البيان.

يذكر أنه في 24 نيسان/ أبريل الماضي، تم إلغاء محادثات السلام التي كانت مقررة في تركيا دون تحديد موعد آخر، بعد رفض طالبان المشاركة فيها.

هذا وصرح مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي، جيك سوليفان، يوم أمس الخميس، بأن تركيا تخطط لضمان أمن مطار كابول بعد الانسحاب الأمريكي، مشيرا إلى أن رئيسا البلدين جو بايدن ورجب طيب أردوغان تحدثا عن ذلك في اجتماع هذا الأسبوع.

وقررت الولايات المتحدة استكمال سحب قواتها من أفغانستان بحلول أيلول/ سبتمبر المقبل، ومع احتمالية قيام تركيا بتأمين مطار كابول بعد الانسحاب الأمريكي، ترفض طالبان بقاء القوات التركية في البلاد بعد الانسحاب الأمريكي.