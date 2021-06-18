الأمم المتحدة تحذر: نحو ملياري إنسان سيعانون من ندرة المياه

دعا الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، مساء الخميس، إلى الحذر من أزمة مرتقبة قد يعيشها قرابة ملياري إنسان في جميع أنحاء العالم، بسبب ندرة المياه.

وقال غوتيريش في تغريدة: "يمكن أن يعاني 1.8 مليار شخص بسبب ندرة المياه المطلقة بحلول عام 2025 إذا لم نتحرك الآن".

1.8 billion people could experience absolute water scarcity by 2025 if we don't act now.



Reducing drought risk requires urgent investment - in adaptation, resilience and the protection of the world's most vulnerable. https://t.co/9C8i0EKERG pic.twitter.com/ynS4eoSwgs — António Guterres (@antonioguterres) June 17, 2021

وأضاف الأمين العام للمنظمة أن

الحد من مخاطر الجفاف يتطلب استثمارات عاجلة، في التكيف والمرونة وحماية الفئات الأكثر ضعفا في العالم.

ووفقا لتوقعات الأمم المتحدة، ستشهد 129 دولة في غضون الثمانين عاما القادمة، زيادة في التعرض للجفاف بسبب تغير المناخ فقط، فيما ستعاني 38 دولة بسبب التفاعل بين تغير المناخ والنمو السكاني.

ودعا تقرير التقييم العالمي بشأن الحد من مخاطر الكوارث، إجراءات فورية للحد من مخاطر الجفاف، والتفكير في المستقبل والتحرك قبل حدوث الجفاف لما له من تكاليف أقل بكثير من الاستجابة والتعامل مع الآثار بمجرد حدوث الجفاف.

وقال الممثل الخاص للأمين العام لدى مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، مامي ميزوتوري في بيان على موقع المنظمة: "الجفاف على وشك أن يصبح الوباء التالي، ولا يوجد لقاح لعلاجه. في السنوات القليلة المقبلة، سيعاني معظم العالم من نقص المياه وسيتجاوز الطلب العرض".

وأشار البيان إلى أن البيانات، التي تم الحصول عليه، تفيد بأن ما لا يقل عن مليار ونصف مليار شخص عانوا بالفعل من الجفاف في القرن الحادي والعشرين، وتقدر الأضرار الاقتصادية بنحو 124 مليار دولار.

ووفقا للخبراء، فإن المبلغ الدقيق للخسائر أكبر بعدة مرات، لأن البيانات المقدمة لا تعكس معظم الخسائر، التي تكبدتها البلدان النامية من هذه الظاهرة الطبيعية.