انتهاء عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية الإيرانية وبدء فرز الأصوات

أغلقت مراكز الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الإيرانية أبوابها في تمام الساعة 2 صباحا (9:30 بتوقيت غرينتش)، كما كان مقررا من قبل لجنة الانتخابات، وبدأ فرز الأصوات بتلك المراكز.

طهران، 18 يونيو - سبوتنيك. أوعزت لجنة الانتخابات في وزارة الداخلية الإيرانية، في بيان، إلى مراكز الاقتراع بالبدء في عدّ الأصوات بعد نهاية فترة التصويت.

وأوضح مراسل "سبوتنيك" في إيران أن المراكز الانتخابية التي أغلقت أبوابها وبدأ فرز الأصوات بها هي المراكز الخالية من المقترعين، أما المراكز التي لا يزال يتواجد بها مقترعون فسيستمر التصويت بها حتى مغادرة آخر مقترع.

وكانت لجنة الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية الإيرانية، قد قررت بوقت سابق اليوم، تمديد فترة الاقتراع في انتخابات الرئاسة حتى الساعة 2 صباحا (9:30 بتوقيت غرينتش) نظرا للإقبال الشديد من المواطنين للإدلاء بأصواتهم.

من جهته، قال المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور الإيراني، عباس علي كدخدائي، عبر تويتر "بعد التنسيق مع وزارة الداخلية تم تمديد الاقتراع إلى وقت مفتوح ما دام هناك ناخبون يترددون على مراكز الاقتراع ومدراء المراكز مكلفون باستقبال المواطنين حتى آخر شخص".

وكان مرشحو الرئاسة الإيرانية الأربعة عبد الناصر همتي وإبراهيم رئيسي وقاضي زاده هاشمي ومحسن رضائي، قد طالبوا بتمديد فترة الاقتراع للساعة 2 صباحا (9:30 بتوقيت غرينتش) نظرا للإقبال الشديد من المواطنين للإدلاء بأصواتهم.

وانطلقت صباح اليوم الجمعة، الانتخابات الرئاسية الإيرانية، التي يتنافس فيها 4 مرشحين لتولي منصب رئاسة الجمهورية الإسلامية في إيران، هم رئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي، وأمين مجلس تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي، ونائب رئيس مجلس الشورى أمير حسين قاضي زاده هاشمي، ومحافظ البنك المركزي عبد الناصر همتي.

وتأتي انتخابات هذا العام في ظل أزمة اقتصادية واجتماعية حادة تعود بالدرجة الأولى إلى العقوبات التي أعادت الولايات المتحدة فرضها اعتبارا من 2018، بعد قرار رئيسها السابق دونالد ترامب، الانسحاب بشكل أحادي من الاتفاق حول برنامج طهران النووي.

ويعد إبراهيم رئيسي (60 عاما) الذي يتولى رئاسة السلطة القضائية منذ 2019، الأوفر حظا بين المرشحين الأربعة، للفوز بولاية من أربعة أعوام خلفا للمعتدل حسن روحاني، الذي يحول الدستور دون ترشّحه لهذه الدورة بعد ولايتين متتاليتين.

ويحق لأكثر من 59 مليون إيراني التصويت في تلك الانتخابات، ويتوقع أن تصدر النتائج بحلول ظهر السبت.