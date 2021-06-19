إعلام: روحاني ومرشحون آخرون يهنئون رئيسي بالفوز بالانتخابات الرئاسية قبيل صدور النتائج الرسمية

أفادت وسائل إعلام إيرانية، صباح اليوم السبت، أن الرئيس الإيراني حسن روحاني هنأ المرشح ابراهيم رئيسي بفوزه بالانتخابات الرئاسية، وذلك قبل إعلان النتائج الرسمية.

وذكرت وكالة "إرنا" الإيرانية أن المرشح محسن رضائي قدم التهاني والتبريكات لمنافسه السيد ابراهيم رئيسي، وذلك من خلال بيان رسمي.

ونشر رضائي البيان على صفحته الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، قال فيه، إن "انتخابات يوم أمس الجمعة اثبتت أمام المحللين والمراقبين الدوليين أن الشعب الإيراني لن يدخر جهدا في الحفاظ على النظام الاسلامي ودعمه، معتبرا أن هذا الاختبار الكبير يعد صفحة مشرقة أخرى في تاريخ جهاد الشعب الإيراني".

حضور حماسی ملت ایران در انتخابات ۲۸ خرداد را به محضر مقام معظم رهبری، آحاد ملت موقعیت شناس ایران و رییس جمهور منتخب ملت، تبریک عرض می کنم.



ان شاالله انتخاب قاطع برادر ارجمندم آیت الله دکتر سید ابراهیم رییسی، نویدبخش استقرار دولت قوی و مردمی برای حل مشکلات کشور است. — محسن رضایی (@ir_rezaee) June 19, 2021

وتابع رضائي في رسالته: "أبارك هذه الملحمة الكبيرة لقائد الثورة والشعب الإيراني المضحي ومنتخب هذا الشعب الأخ العزيز آية الله السيد إبراهيم رئيسي متنميا له التوفيق في هذه المسؤولية الخطيرة".

وفي السياق نفسه، وجه المرشح للرئاسة الإيرانية عبد الناصر همتی تهانيه للرئيس الإيراني الجديد رئيسي نقلته وكالة "إسنا" قال خلالها: "آمل أن تحسن إجراءاتكم القادمة على الصعيدين المحلي والدولي، سبل العيش والرفاهية للشعب الإيراني".

بدوره، هنأ المرشح قاضي زاده هاشمي المرشح إبراهيم رئيسي بفوزه بالرئاسة الإيرانية بعد ظهور نتائج غير رسمية تشير لحصوله على الأغلبية.