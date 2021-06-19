وزير خارجية جيبوتي: بلدنا مستعد لاستقبال السياح الروس هذا العام

أعلن وزير خارجية جيبوتي، محمود علي يوسف، أن بلاده ترغب برؤية السياح الروس على أراضيها، إذ يمكن أن يصل السياح الأوائل في الفترة الممتدة من نوفمبر/ تشرين الثاني إلى ديسمبر/ كانون الأول من عام 2021.

وجاءت تصريحات وزير خارجية جيبوتي خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، قال خلالها، إنه "نود جذب السياح الروس إلى جيبوتي".

وقال الوزير: "لقد أجرينا انتخابات هادئة وجيبوتي مستقرة وتتمتع ببيئة جميلة قد تكون موضع اهتمام لضيوفنا الروس. في الوقت الذي يكون الجو شديد البرودة في روسيا، يمكنهم القدوم إلى جيبوتي، حيث يكون الجو دافئًا"، مضيفا أن "مناخ جيبوتي يشبه إلى حد بعيد المناخ المصري كما في شرم الشيخ".

وتابع يوسف قائلا: "نأمل أن يتمكن السياح هذا العام من القدوم ونتوقع أول ضيوف في نوفمبر وديسمبر القادم. ونتطلع إلى ذلك. بشكل عام ، أفضل وقت لزيارة جيبوتي هو من أواخر أكتوبر إلى أواخر فبراير".

وأعلنت تاتيانا غوليكوفا نائب رئيس الوزراء الروسي، اليوم الجمعة، استئناف الحركة الجوية بين روسيا وعدد آخر من البلدان أعتبارًا من 22 حزيران/يونيو الجاري.