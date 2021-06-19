وزير الخارجية الإيراني: رئيسي رجل عقلاني وسيقود البلاد بشكل جيد

أكد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم السبت، أن "إبراهيم رئيسي هو الرئيس المنتخب للبلاد وعلى الجميع العمل معه من الآن فصاعدا".

وقال ظريف، في تصريحات أمام منتدى دبلوماسي في منتجع أنطاليا التركي، إن رئيسي سيقود إيران بشكل جيد، مؤكدا أن القضايا المطروحة في محادثات إيران النووية مع القوى الغربية ليست عصية على الحل، وإنه يأمل في تحقيق نتيجة قبل أغسطس/ آب المقبل.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية، صباح اليوم السبت، أن الرئيس الإيراني حسن روحاني هنأ المرشح ابراهيم رئيسي بفوزه بالانتخابات الرئاسية، وذلك قبل إعلان النتائج الرسمية. وذكرت وكالة "إرنا" الإيرانية أن المرشح محسن رضائي قدم التهاني والتبريكات لمنافسه السيد ابراهيم رئيسي، وذلك من خلال بيان رسمي.

ونشر رضائي بيانا على صفحته الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، قال فيه، إن "انتخابات يوم أمس الجمعة أثبتت أمام المحللين والمراقبين الدوليين أن الشعب الإيراني لن يدخر جهدا في الحفاظ على النظام الإسلامي ودعمه، معتبرا أن هذا الاختبار الكبير يعد صفحة مشرقة أخرى في تاريخ جهاد الشعب الإيراني".

وتابع رضائي في بيانه: "أبارك هذه الملحمة الكبيرة لقائد الثورة والشعب الإيراني المضحي ومنتخب هذا الشعب الأخ العزيز آية الله السيد إبراهيم رئيسي متنميا له التوفيق في هذه المسؤولية الخطيرة".

وفي السياق نفسه، وجه المرشح للرئاسة الإيرانية عبد الناصر همتی تهانيه للرئيس الإيراني الجديد رئيسي نقلته وكالة "إسنا" قال خلالها: "آمل أن تحسن إجراءاتكم القادمة على الصعيدين المحلي والدولي، سبل العيش والرفاهية للشعب الإيراني".

بدوره، هنأ المرشح قاضي زاده هاشمي المرشح إبراهيم رئيسي بفوزه بالرئاسة الإيرانية بعد ظهور نتائج غير رسمية تشير لحصوله على الأغلبية.